Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler

Medipol Başakşehir ve Yeni Malatyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek... 18 Ocak Cumartesi günü oynanacak mücadelede Başakşehir, güçlü rakibi mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından şoku atlatmak ve İstanbul'dan puan ya da puanlar çıkartmanın hesaplarını yapıyor.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Serkan Tokat yönetecek. Öte yandan bu keyifli mücadeleyi beIN SPORTS HD 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER;

BAŞAKŞEHİR - Mert - Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Demba Ba, Crivelli

MALATYASPOR: Farnolle - Erkan, Özer, Hadebe, Robin, Ahmed, Mustafa, Donald, Bifouma, Fofana, Umut

MALATYA ALİ RAVCI İLE ÇIKACAK

Bu arada sarı-kırmızılı yönetimin aradığını bulamadığı Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından takımı Başakşehir maçına Sportif Direktör Ali Ravcı'nın hazırlayacağı bildirildi.

BAŞAKŞEHİR'E MÜJDE!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Medipol Başakşehir'le eşleşen Sporting Lizbon'da transfer dönemi hareketli geçiyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United, Portekiz temsilcisinin en önemli skor silahı Bruno Fernandes'i transfer etmek için görüşmelere başladı.

Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas, Manchester United CEO'su Ed Woodward ve oyuncunun menajerinin 10 Ocak Cuma günü Londra'da biraraya geldiği öne sürüldü.

Bruno Fernandes'i uzun süredir kadrosuna katmak isteyen Manchester United'ın, bu transferi Ocak ayında bitirmek için ısrarcı olduğu ve 55 milyon sterlinlik bir teklif yaptığı kaydedildi.

HOCASI SİNYALİ VERMİŞTİ

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bruno Fernandes'in olası transferi hakkında konuşmayı reddetse de Sporting Lizbon'un hocası Silas, muhtemel bir ayrılık için sinyali vermişti.

Silas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bruno'nun bizimle kalmama ihtimaline karşı alternatifler düşünmeye başlıyorum. Umarım gitmez. Maalesef iyi oyuncuları Portekiz'de uzun süre tutamıyoruz. Bruno da ligin en iyisi" ifadelerini kullanmıştı.