Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'da Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Turuncu mavililer, ligin ilk yarısını 33 puanla Sivasspor'un 4 puan gerisinde, 2 sırada tamamlayarak iddialı bir noktada yer edinmişti. Yeni Malatyaspor ise geçtiğimiz günlerde flaş bir karara imza atarak tecrübeli teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmıştı. Peki Başakşehir - Yeni Malatyaspor karşılaşması saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler var? Bu soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz...
Medipol Başakşehir ve Yeni Malatyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek... 18 Ocak Cumartesi günü oynanacak mücadelede Başakşehir, güçlü rakibi mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından şoku atlatmak ve İstanbul'dan puan ya da puanlar çıkartmanın hesaplarını yapıyor.
SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Serkan Tokat yönetecek. Öte yandan bu keyifli mücadeleyi beIN SPORTS HD 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER;
BAŞAKŞEHİR - Mert - Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Demba Ba, Crivelli
MALATYASPOR: Farnolle - Erkan, Özer, Hadebe, Robin, Ahmed, Mustafa, Donald, Bifouma, Fofana, Umut
MALATYA ALİ RAVCI İLE ÇIKACAK
Bu arada sarı-kırmızılı yönetimin aradığını bulamadığı Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından takımı Başakşehir maçına Sportif Direktör Ali Ravcı'nın hazırlayacağı bildirildi.
BAŞAKŞEHİR'E MÜJDE!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Medipol Başakşehir'le eşleşen Sporting Lizbon'da transfer dönemi hareketli geçiyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United, Portekiz temsilcisinin en önemli skor silahı Bruno Fernandes'i transfer etmek için görüşmelere başladı.
Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas, Manchester United CEO'su Ed Woodward ve oyuncunun menajerinin 10 Ocak Cuma günü Londra'da biraraya geldiği öne sürüldü.
Bruno Fernandes'i uzun süredir kadrosuna katmak isteyen Manchester United'ın, bu transferi Ocak ayında bitirmek için ısrarcı olduğu ve 55 milyon sterlinlik bir teklif yaptığı kaydedildi.
HOCASI SİNYALİ VERMİŞTİ
Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bruno Fernandes'in olası transferi hakkında konuşmayı reddetse de Sporting Lizbon'un hocası Silas, muhtemel bir ayrılık için sinyali vermişti.
Silas, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bruno'nun bizimle kalmama ihtimaline karşı alternatifler düşünmeye başlıyorum. Umarım gitmez. Maalesef iyi oyuncuları Portekiz'de uzun süre tutamıyoruz. Bruno da ligin en iyisi" ifadelerini kullanmıştı.
- 18.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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