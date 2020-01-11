“Şampiyon olabiliriz” - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri “Şampiyon olabiliriz”

“Şampiyon olabiliriz”

“Şampiyon olabiliriz”

'in stoperi , şampiyonluk mesajı verdi.

'in stoperi , şampiyonluk mesajı verdi. Tecrübeli futbolcu, "İlk yarıdaki futbolu aynı şekilde sahaya yansıtırsak şampiyon olmamamız için hiçbir neden yok. Yapmamız gereken, kendimizi şampiyonluk baskısına sokmamak" yorumunu yaptı.
  1. 11.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Şampiyon olabiliriz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN