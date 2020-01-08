Buruk’un hedefi şampiyonluk

Süper Lig'de zirve yarışı veren Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, hedefi açıkladı. Geçen sezon Rize'yi kümede tuttuğunu hatırlatan Buruk, "Bu sezonki hedef de Başakşehir'le şampiyonluk. Kupa ve Avrupa var; bu 3 kulvarda en iyisini yapabilmek" diye iddialı konuştu.