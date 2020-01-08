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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Buruk’un hedefi şampiyonluk

Buruk’un hedefi şampiyonluk

 Lig'de zirve yarışı veren 'in , hedefi açıkladı.

Lig'de zirve yarışı veren 'in , hedefi açıkladı. Geçen sezon 'yi kümede tuttuğunu hatırlatan Buruk, "Bu sezonki hedef de Başakşehir'le şampiyonluk. Kupa ve Avrupa var; bu 3 kulvarda en iyisini yapabilmek" diye iddialı konuştu.

  1. 8.1.2020
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