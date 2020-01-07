Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor
Süper Lig'de ilk yarıyı 2. sırada kapatan Medipol Başakşehir, ikinci devre hazırlıklarını Belek Turizm Merkezi'nde, Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.
Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kamptaki antrenmanın, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.
Isınma hareketleri ile başlayan idmanın, 5'e 2 pas çalışması ile sürdüğü, dar ve geniş alan oyunlarıyla tamamlandığı kaydedildi.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
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