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07 Ocak 2020, Salı
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Başakşehir'de hazırlıkları devam ediyor

Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor

'de ilk yarıyı 2. sırada kapatan , ikinci devre hazırlıklarını 'nde, yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

, sezonun hazırlıklarına 'da devam ediyor.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Serik ilçesine bağlı 'nde gerçekleştirilen kamptaki antrenmanın, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Isınma hareketleri ile başlayan idmanın, 5'e 2 pas çalışması ile sürdüğü, dar ve geniş alan oyunlarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

  1. 07.01.2020
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