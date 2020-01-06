Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Başakşehir, akşam antrenmanı gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden çalışmalar, çift kale maçla tamamlandı.

TURUNCU-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Başakşehir'de Ponck, Visca, Robinho, Caiçara, Arda ve Azubuike izinli oldukları için çalışmada yer almadı. Sakatlığı süren Skrtel ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Turuncu-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.