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06 Ocak 2020, Pazartesi
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hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

'in ilk devresini 3. sırada tamamlayan 'de hazırlıkları, 'te yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanıyla sürdü.

'in hazırlıklarını 'te sürdüren Başakşehir, akşam antrenmanı gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden çalışmalar, çift kale maçla tamamlandı.

TURUNCU-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Başakşehir'de Ponck, Visca, Robinho, Caiçara, Arda ve Azubuike izinli oldukları için çalışmada yer almadı. Sakatlığı süren Skrtel ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Turuncu-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

  1. 06.01.2020
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