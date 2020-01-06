Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in ilk devresini 3. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları, Antalya Belek'te Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanıyla sürdü.
Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Başakşehir, akşam antrenmanı gerçekleştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden çalışmalar, çift kale maçla tamamlandı.
TURUNCU-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK
Başakşehir'de Ponck, Visca, Robinho, Caiçara, Arda ve Azubuike izinli oldukları için çalışmada yer almadı. Sakatlığı süren Skrtel ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Turuncu-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
- 06.01.2020
- Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi'den ilk açıklama geldi
- Son dakika: Galatasaray Marcelo Saracchi'yi KAP'a bildirdi! Anlaşma detayları...
- Fenerbahçe Antalya kampında ilk antrenmanına çıktı
- Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi'den ilk paylaşım!
- Galatasaray'dan bir bomba daha! Sekidika İstanbul'da
-
Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu'dan çifte transfer müjdesi
Toplam 1
Yorum
ŞİMAL YILDIZI Jody Lukoki.......alın. yeni yattara olur.
-
Belhanda'nın takımdaki geleceği belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Gülhan Belhanda ve Cagne gibi hayal kırıklığı yaşatan futbolcular bir transfer ayıbıdır, yazık kulübün paralarını heba edenlere.
-
Trabzonspor'un kamp kadrosunda altyapı sürprizi! Tam 8 isim...
Toplam 1
Yorum
adı değmez kerem baykuş'ta ısrar edilmeli, çok iyi potansiyele sahip. TS cok kazanır
Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.