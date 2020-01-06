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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Kudryashov ’ya geldi

Kudryashov Antalya’ya geldi

Geçen sezon 'de kiralık oynayan sol bek Kudryashov, 'ya geldi. 'nda da oynayan tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolleri sonrası imza atacak.

Geçen sezon 'de kiralık oynayan sol bek Kudryashov, 'ya geldi. 'nda da oynayan tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolleri sonrası imza atacak. Öte yandan dün takımla ilk idmanına çıkarken, imza töreni bugün yapılacak.

  1. 6.1.2020
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