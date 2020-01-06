Kudryashov Antalya’ya geldi
Geçen sezon Başakşehir'de kiralık oynayan sol bek Kudryashov, Antalya'ya geldi. Rusya Milli Takımı'nda da oynayan tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolleri sonrası imza atacak.
Geçen sezon Başakşehir'de kiralık oynayan sol bek Kudryashov, Antalya'ya geldi. Rusya Milli Takımı'nda da oynayan tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolleri sonrası imza atacak. Öte yandan Tamer Tuna dün takımla ilk idmanına çıkarken, imza töreni bugün yapılacak.
- 6.1.2020
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