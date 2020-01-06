Başakşehir topbaşı yaptı
Şampiyonluk adayı Başakşehir, 2. yarı hazırlıklarına Belek'te başladı. Dün öğlen saatlerinde Antalya'ya ulaşan turuncu-lacivertliler, ilk çalışmasını akşam saatlerinde yaptı.
Şampiyonluk adayı Başakşehir, 2. yarı hazırlıklarına Belek'te başladı. Dün öğlen saatlerinde Antalya'ya ulaşan turuncu-lacivertliler, ilk çalışmasını akşam saatlerinde yaptı. İstanbul ekibi, Hollanda'dan F.Sittard ve İsviçre'den Y.Boys'la hazırlık maçı yapacak.
- 6.1.2020
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