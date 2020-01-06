Başakşehir topbaşı yaptı

Şampiyonluk adayı Başakşehir, 2. yarı hazırlıklarına Belek'te başladı. Dün öğlen saatlerinde Antalya'ya ulaşan turuncu-lacivertliler, ilk çalışmasını akşam saatlerinde yaptı. İstanbul ekibi, Hollanda'dan F.Sittard ve İsviçre'den Y.Boys'la hazırlık maçı yapacak.