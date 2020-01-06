Başakşehir topbaşı yaptı - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Başakşehir topbaşı yaptı

topbaşı yaptı

Başakşehir topbaşı yaptı

adayı , 2. yarı hazırlıklarına 'te başladı. öğlen saatlerinde 'ya ulaşan turuncu-lacivertliler, ilk çalışmasını akşam saatlerinde yaptı.

adayı , 2. yarı hazırlıklarına 'te başladı. öğlen saatlerinde 'ya ulaşan turuncu-lacivertliler, ilk çalışmasını akşam saatlerinde yaptı. ekibi, 'dan F.Sittard ve 'den Y.Boys'la hazırlık maçı yapacak.

  1. 6.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başakşehir topbaşı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN