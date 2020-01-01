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01 Ocak 2020, Çarşamba
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Yiğido ’yu bitiriyor

Yiğido Robinho’yu bitiriyor

İlk yarının lideri , şampiyonluk için kadrosunu güçlendirecek. Hücum hattında alternatifi artırmak isteyen Yiğido, eski oyuncusu 'yu gündemine almıştı. Başakşehir, 35 yaşındaki yıldız için kolaylık sağlamaya hazır.

İlk yarının lideri , şampiyonluk için kadrosunu güçlendirecek. Hücum hattında alternatifi artırmak isteyen Yiğido, eski oyuncusu 'yu gündemine almıştı. Başakşehir, 35 yaşındaki yıldız için kolaylık sağlamaya hazır.

  1. 1.1.2020
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