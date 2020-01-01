Yiğido Robinho’yu bitiriyor
İlk yarının lideri Sivasspor, şampiyonluk için kadrosunu güçlendirecek. Hücum hattında alternatifi artırmak isteyen Yiğido, eski oyuncusu Robinho'yu gündemine almıştı. Başakşehir, 35 yaşındaki yıldız için kolaylık sağlamaya hazır.
- 1.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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