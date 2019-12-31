Medipol Başakşehir'den anlamlı yeni yıl takvimi

Çekimlerde futbolcuları down sendromlu, otizmli, serebral palsili ve PKU'lu çocuklarla bir araya getirdikleri aktarıldı. Paylaşımda yer alan videoda, Medipol Başakşehirli futbolcular ile çocukların takvim çekimindeki eğlenceli anları yer aldı.

?? Mutlu yıllar!



?? Yeni yıl takvimimizin çekimlerinde farkındalık yaratmak amacıyla, sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik ve futbolcularımızı; Down Sendrom,

Otizm, Serebral Palsi ve PKU'lu çocuklarımız ile buluşturduk. ?? pic.twitter.com/5ZVVUrjz0S — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 31, 2019