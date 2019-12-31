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31 Aralık 2019, Salı
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Medipol 'den anlamlı yeni yıl takvimi

Medipol Başakşehir'den anlamlı yeni yıl takvimi

Medipol Futbol Takımı'nın yeni yıl takviminde down sendromlu, otizmli, serebral palsili ve PKU'lu çocuklar da yer aldı. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından "Mutlu yıllar" başlığıyla yapılan paylaşımda, yeni yıl takvimi çekimlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla, sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Çekimlerde futbolcuları down sendromlu, otizmli, serebral palsili ve PKU'lu çocuklarla bir araya getirdikleri aktarıldı. Paylaşımda yer alan videoda, Medipol Başakşehirli futbolcular ile çocukların takvim çekimindeki eğlenceli anları yer aldı.

  1. 31.12.2019
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