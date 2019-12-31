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31 Aralık 2019, Salı
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Kamp programı hazır

Kamp programı hazır

İlk yarıyı 2. bitiren 'in kamp programı belli oldu. 5 Ocak'ta Antalya'ya gidecek olan İstanbul ekibi, 10 gün bu şehirde çalışacak, 2 hazırlık maçı oynayacak.

İlk yarıyı 2. bitiren 'in kamp programı belli oldu. 5 Ocak'ta Antalya'ya gidecek olan İstanbul ekibi, 10 gün bu şehirde çalışacak, 2 hazırlık maçı oynayacak.

  1. 31.12.2019
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