Kamp programı hazır
İlk yarıyı 2. bitiren Başakşehir'in kamp programı belli oldu. 5 Ocak'ta Antalya'ya gidecek olan İstanbul ekibi, 10 gün bu şehirde çalışacak, 2 hazırlık maçı oynayacak.
İlk yarıyı 2. bitiren Başakşehir'in kamp programı belli oldu. 5 Ocak'ta Antalya'ya gidecek olan İstanbul ekibi, 10 gün bu şehirde çalışacak, 2 hazırlık maçı oynayacak.
- 31.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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