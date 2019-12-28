Medipol Başakşehir ilk yarıyı ikinci sırada tamamladı
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 5-1 yenen Medipol Başakşehir, ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı farklı kazanan turuncu-lacivertli takım puanını 33'e yükseltti ve ligin ilk yarısını Demir Grup Sivasspor'un ardından ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.
Son 7 maçında 6. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.
- CRIVELLI 8. GOLÜNÜ ATTI
Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Enzo Crivelli, bu sezon 8. golünü Kasımpaşa'ya attı.
Mücadelenin 6. dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü atan Crivelli, ligin ilk yarısını 8 golle kapattı ve takımının en golcü ismi oldu.
- YENİLMEZLİK SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI
Süper Lig'in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, daha sonraki 15 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.
Turuncu-lacivertli ekip, Kasımpaşa'yı mağlup ederek, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti.
İstanbul ekibi, bu süreçte oynadığı 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.
- KASIMPAŞA TARAFTARINDAN TEPKİ
Medipol Başakşehir ile oynanan maçta skor ilk yarıda 4-0'a gelince Kasımpaşalı taraftarlar takımlarını protesto etmeye başladı. "İstifa" tezahüratları yapan lacivert-beyazlı taraftarlar bir süre sahaya arkalarını da dönerek tepkilerini ortaya koydu.
Kasımpaşalı taraftarlar ikinci yarı öncesinde ise tribünleri terk etti.
- PENALTI KULLANMA TARTIŞMASI
Kasımpaşa'nın 65. dakikada kazandığı penaltıyı kullanmak için Thiam ve Aytaç Kara bir süre tartıştı.
İki oyuncu arasında tartışmanın uzamasının ardından kaptan Ricardo Quaresma devreye girdi ve atışı kendisi kullandı. Quaresma, kaleci Mert'i ters köşeye yatırarak, penaltıyı gole çevirdi.
- 28.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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