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28 Aralık 2019, Cumartesi
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MAÇ SONUCU 5-1

MAÇ SONUCU Medipol Başakşehir 5-1 Kasımpaşa

'in 17. haftasında , evinde bir diğer İstanbul temsilcisi 'yı 5-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin golleri Demba Ba (2), Jorge Fernandes (K.K), Elia ve Crivelli'den gelirken lacivert-beyazlı ekibin tek golünü Quaresma penaltıdan kaydetti.

'in 17. haftasında , ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip 5-1 kazandı.

Ev sahibi takımın golleri Demba Ba (2), Jorge Fernandes (K.K), Elia ve Crivelli'den gelirken lacivert-beyazlı ekibin tek golünü Quaresma penaltıdan kaydetti.

Bu skorla Başakşehir puanını 33'e yükseltirken, Kasımpaşa 15 puanda kaldı.

  1. 28.12.2019
  2. Güncelleme: 28.12.2019 19:22
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