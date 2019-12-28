MAÇ SONUCU Medipol Başakşehir 5-1 Kasımpaşa
Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, evinde bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin golleri Demba Ba (2), Jorge Fernandes (K.K), Elia ve Crivelli'den gelirken lacivert-beyazlı ekibin tek golünü Quaresma penaltıdan kaydetti.
Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip 5-1 kazandı.
Ev sahibi takımın golleri Demba Ba (2), Jorge Fernandes (K.K), Elia ve Crivelli'den gelirken lacivert-beyazlı ekibin tek golünü Quaresma penaltıdan kaydetti.
Bu skorla Başakşehir puanını 33'e yükseltirken, Kasımpaşa 15 puanda kaldı.
- 28.12.2019
- Güncelleme: 28.12.2019 19:22
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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