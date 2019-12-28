Başakşehir - Kasımpaşa | CANLI
Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, evinde bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı ağırlıyor...
Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk ediyor...
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İLK 11'LER;
Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli
Kasımpaşa: Fatih, Fernandes, Veysel, Ben Youssef, Popov, Karim Hafez, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam
KRİTİK MÜCADELE ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER
- Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği dokuz maçta da gol atan Başakşehir (toplam 20), rakibine sadece ligden düştüğü 2012/13 sezonunda mağlup oldu (6G 2B).
- Başakşehir ile oynadığı son Süper Lig karşılaşmasını gol atamadan kaybeden Kasımpaşa (0-2), lig tarihinde rakibine karşı üst üste iki maçı boş geçmedi.
- Süper Lig'de 14 maçtır yenilmeyen Başakşehir (8G 6B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi.
- Süper Lig'de oynadığı son 11 maçın sadece üçünü kazanan Kasımpaşa (2B 6M), bu üç galibiyeti de deplasmanda aldı.
- Süper Lig'in ilk 16 haftasında Alanyaspor'un (49) ardından kalesine en az şut gelen takım Başakşehir (53)
- Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol yiyen takım Kasımpaşa (17).
- Başakşehir forması giyen Edin Visca, Kasımpaşa'ya karşı çıktığı son yedi Süper Lig maçında sekiz gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 3 asist).
- Enzo Crivelli'nin bu sezon Süper Lig'de attığı yedi golün dördü, maçların açılış golüydü. Bu alanda Crivelli'den daha yüksek sayıya sahip tek isim Alexander Sörloth (5).
- Kasımpaşa forveti Mustafa Pektemek'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı üç takımdan biri Başakşehir (5; Ankaragücü ve Rizespor ile birlikte).
- Süper Lig'de Kasımpaşa'ya rakip olduğu son dört maçın üçünden galibiyetle ayrılan Okan Buruk (1M), ilk üç karşılaşmanın ikisini kaybetmişti (1B). (Veriler Opta'dan alınmıştır)
- 28.12.2019
- Güncelleme: 28.12.2019 17:36
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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