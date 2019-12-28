Başakşehir - Kasımpaşa | CANLI - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Başakşehir - Kasımpaşa | CANLI

Başakşehir - Kasımpaşa | CANLI

Başakşehir - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, evinde bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı ağırlıyor...

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk ediyor...

MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN...

İLK 11'LER;

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli

Kasımpaşa: Fatih, Fernandes, Veysel, Ben Youssef, Popov, Karim Hafez, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam

KRİTİK MÜCADELE ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER

  • Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği dokuz maçta da gol atan Başakşehir (toplam 20), rakibine sadece ligden düştüğü 2012/13 sezonunda mağlup oldu (6G 2B).
  • Başakşehir ile oynadığı son Süper Lig karşılaşmasını gol atamadan kaybeden Kasımpaşa (0-2), lig tarihinde rakibine karşı üst üste iki maçı boş geçmedi.
  • Süper Lig'de 14 maçtır yenilmeyen Başakşehir (8G 6B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi.
  • Süper Lig'de oynadığı son 11 maçın sadece üçünü kazanan Kasımpaşa (2B 6M), bu üç galibiyeti de deplasmanda aldı.
  • Süper Lig'in ilk 16 haftasında Alanyaspor'un (49) ardından kalesine en az şut gelen takım Başakşehir (53)
  • Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol yiyen takım Kasımpaşa (17).
  • Başakşehir forması giyen Edin Visca, Kasımpaşa'ya karşı çıktığı son yedi Süper Lig maçında sekiz gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 3 asist).
  • Enzo Crivelli'nin bu sezon Süper Lig'de attığı yedi golün dördü, maçların açılış golüydü. Bu alanda Crivelli'den daha yüksek sayıya sahip tek isim Alexander Sörloth (5).
  • Kasımpaşa forveti Mustafa Pektemek'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı üç takımdan biri Başakşehir (5; Ankaragücü ve Rizespor ile birlikte).
  • Süper Lig'de Kasımpaşa'ya rakip olduğu son dört maçın üçünden galibiyetle ayrılan Okan Buruk (1M), ilk üç karşılaşmanın ikisini kaybetmişti (1B). (Veriler Opta'dan alınmıştır)
  1. 28.12.2019
  2. Güncelleme: 28.12.2019 17:36
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başakşehir - Kasımpaşa | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN