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26 Aralık 2019, Perşembe
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'dan dikkat çeken paylaşımlar

Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşımlar

Son dönemlerde adı eski takımı 'la anılan , dün yaptığı "" paylaşımının ardından sıkı çalıştığını gösteren birkaç paylaşım daha yaptı.

Adı son dönemlerde 'la anılan 'in tecrübeli futbolcusu 'dan üst üste dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Deneyimli futbolcu daha önce yaptığı "" paylaşımı ile eski takımı Galatasaray'a göz kırptığı şeklinde yorumlar almıştı. Arda bu kez de sıkı çalıştığını gösteren birkaç paylaşım daha yaptı ve bu paylaşımlardan birinin üzerine göz kırpma emojisi koydu.

Yıldız ismin yayınladığı bu görseller, "İyi hazırlanıyorum" mesajı taşdığı şeklinde yorumlandı.



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  1. 26.12.2019
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