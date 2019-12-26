Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşımlar
Son dönemlerde adı eski takımı Galatasaray'la anılan Arda Turan, dün yaptığı "Aslan Kral" paylaşımının ardından sıkı çalıştığını gösteren birkaç paylaşım daha yaptı.
Adı son dönemlerde Galatasaray'la anılan Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Arda Turan'dan üst üste dikkat çeken paylaşımlar geldi.
Deneyimli futbolcu daha önce yaptığı "Aslan Kral" paylaşımı ile eski takımı Galatasaray'a göz kırptığı şeklinde yorumlar almıştı. Arda bu kez de sıkı çalıştığını gösteren birkaç paylaşım daha yaptı ve bu paylaşımlardan birinin üzerine göz kırpma emojisi koydu.
Yıldız ismin yayınladığı bu görseller, "İyi hazırlanıyorum" mesajı taşdığı şeklinde yorumlandı.
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşımlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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