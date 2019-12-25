Şehir’de hedef üç kulvar

Hedefleri hakkında açıklamalar yapan Buruk, "2. yarı kupayla birlikte başlayacak. Lig, kupa ve Avrupa kupasını birlikte götürerek üç kulvarda da en yukarıya doğru ulaşmak istiyoruz. Üç kulvarda da hedefimiz var. İyi giden bir tablomuz var. Oyun olarak da iyi gidiyoruz. Puan farkının açılmasını istemeden yukarıya doğru çıkmak istiyoruz. 2. yarıya da çok daha iyi başlamak istiyoruz" sözlerini sarf etti.