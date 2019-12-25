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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Şehir’de hedef üç kulvar

Şehir’de hedef üç kulvar

'de 16. hafta itibariyle 2'inci sırada yer alan 'de teknik direktör , şampiyonluk, Avrupa Ligi ve konusunda iddialı konuştu.

Hedefleri hakkında açıklamalar yapan Buruk, "2. yarı kupayla birlikte başlayacak. Lig, kupa ve Avrupa kupasını birlikte götürerek üç kulvarda da en yukarıya doğru ulaşmak istiyoruz. Üç kulvarda da hedefimiz var. İyi giden bir tablomuz var. Oyun olarak da iyi gidiyoruz. Puan farkının açılmasını istemeden yukarıya doğru çıkmak istiyoruz. 2. yarıya da çok daha iyi başlamak istiyoruz" sözlerini sarf etti.
  1. 25.12.2019
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