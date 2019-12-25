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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Başakşehir'de maçı hazırlıkları sürüyor

Başakşehir'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

, 'in 17. haftasında cumartesi günü Stadyumu'nda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü 'yı konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki idman, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman, 5'e 2 pas, top kapma ve şut çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın devam edecek.

  1. 25.12.2019
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