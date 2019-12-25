Başakşehir'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında cumartesi günü Fatih Terim Stadyumu'nda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenman, 5'e 2 pas, top kapma ve şut çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın devam edecek.
- 25.12.2019
- Tüm zamanların en iyileri açıklandı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük fark
- Ahmet Çakar'dan Ersun Yanal'a olay yaratan Aziz Yıldırım göndermesi
- Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Görüşmeler başladı
- Galatasaray yıldızına kavuşuyor! Transferi ağzından kaçırdı...
- Fenerbahçe'de 2 ayrılık kesinleşti! İşte kasaya girecek rakam
-
Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
-
Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
-
Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Başakşehir'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.