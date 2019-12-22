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22 Aralık 2019, Pazar
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hazır kıta

Başakşehir hazır kıta

Zirve takipçisi , ligin 16. haftasında oynanacak maçı için dün son idmanını yaptı. yönetiminde çalışan ekibi, 5'e 2 pas oyunu ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Zirve takipçisi , ligin 16. haftasında oynanacak maçı için dün son idmanını yaptı. yönetiminde çalışan ekibi, 5'e 2 pas oyunu ve şut çalışmasıyla günü tamamladı. Turuncu-lacivertliler, idmanın ardından ise tarifeli uçakla Kayseri'ye hareket etti.

  1. 22.12.2019
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