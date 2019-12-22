Başakşehir hazır kıta

Zirve takipçisi Başakşehir, ligin 16. haftasında oynanacak Kayseri maçı için dün son idmanını yaptı. Teknik direktör Okun Buruk yönetiminde çalışan İstanbul ekibi, 5'e 2 pas oyunu ve şut çalışmasıyla günü tamamladı. Turuncu-lacivertliler, idmanın ardından ise tarifeli uçakla Kayseri'ye hareket etti.