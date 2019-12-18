Medipol Başakşehir Türkiye Kupası'nda Hekimoğlu Trabzon'u ağırlayacak - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Medipol 'nda 'u ağırlayacak

Medipol Başakşehir Türkiye Kupası'nda Hekimoğlu Trabzon'u ağırlayacak

Medipol , Ziraat 5. tur rövanş maçında yarın sahasında 2. Lig temsilcisi 'la karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak mücadelede, hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip, 'nın golüyle 1-0 kazanmıştı. Teknik direktör 'un bu mücadelede fazla forma şansı bulamayan oyuncularına görev vermesi bekleniyor.

  1. 18.12.2019
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