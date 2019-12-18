Medipol Başakşehir Türkiye Kupası'nda Hekimoğlu Trabzon'u ağırlayacak
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'la karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak mücadelede, hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.
İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip, Demba Ba'nın golüyle 1-0 kazanmıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un bu mücadelede fazla forma şansı bulamayan oyuncularına görev vermesi bekleniyor.
- 18.12.2019
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MAÇ SONUCU Tuzlaspor 0-4 Galatasaray
Toplam 3
Yorum
azsb Selçuğun oynadığı maçlarda ilk galibiyet
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Abdurrahim Albayrak: Tuzlasporlu oyuncu dirsek atmış
Toplam 2
Yorum
misafir keşke psg-r.madriti de eleyeceğinize inanıp çıksaydınız avrupa arenasına.madrit -paris nere tuzla nere..hayaller paris..gerçekler tuzla..
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Abdurrahim Albayrak: Tuzlasporlu oyuncu dirsek atmış
Toplam 2
Yorum
misafir bi sevindirik oldular.sanırsınız psg-r.madriti elediler kupadan.
Medipol Başakşehir Türkiye Kupası'nda Hekimoğlu Trabzon'u ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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