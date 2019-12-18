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18 Aralık 2019, Çarşamba
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’in logosu karıştı!

Başakşehir’in logosu karıştı!

'nın ünlü spor gazetesi dello Sport, eşleşmelerine yer verdiği haberde tartışılan bir hataya imza attı. Son 32 turunda Sporting'le eşleşen 'in yerine logosunu kullanan İtalyanlar, ardından kulübün simgesi 'baykuş' fotoğrafıyla özür diledi.

'nın ünlü spor gazetesi dello Sport, eşleşmelerine yer verdiği haberde tartışılan bir hataya imza attı. Son 32 turunda Sporting'le eşleşen 'in yerine logosunu kullanan İtalyanlar, ardından kulübün simgesi 'baykuş' fotoğrafıyla özür diledi.
  1. 18.12.2019
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