Medipol Başakşehir'in rakibi ligde 4 golle kazandı
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde Santa Clara'yı 4-0 yendi. Medipol Başakşehir, 20 Şubat 2020'de UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.
Portekiz liginin 14. haftasında Sporting Lizbon, deplasmanda Santa Clara ile karşılaştı.
Sporting Lizbon, 40 ve 47. dakikalarda Luiz Phellype, 54. dakikada Yannick Bolasie, 60. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes'in golleriyle maçı 4-0 kazandı.
Bu sonuçla puanını 26 yapan Sporting Lizbon, lider Benfica'nın 13 puan arkasında 3. sıraya yükseldi.
Medipol Başakşehir, 20 Şubat 2020'de UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.
- 17.12.2019
- Güncelleme: 17.12.2019 02:27
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