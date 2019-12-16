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16 Aralık 2019, Pazartesi
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'in ligde 4 golle kazandı

Medipol Başakşehir'in ligde 4 golle kazandı

'in son 32 turundaki rakibi , Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde 'yı 4-0 yendi. Medipol Başakşehir, 2020'de UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.

Portekiz liginin 14. haftasında , deplasmanda ile karşılaştı.

Sporting Lizbon, 40 ve 47. dakikalarda Luiz Phellype, 54. dakikada Yannick Bolasie, 60. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes'in golleriyle maçı 4-0 kazandı.

Bu sonuçla puanını 26 yapan Sporting Lizbon, lider 'nın 13 puan arkasında 3. sıraya yükseldi.

, 2020'de son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.

  1. 17.12.2019
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