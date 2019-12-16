Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. 7 maçtır galibiyete hasret Konyaspor, 12 maçtır yenilmeyen Başakşehir'in karşısına çıkıyor.

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Hem alt hem de üst sıraları çok yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve İlker Takpak üstlenecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşma 20.00'de başlayacak. Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER:

Başakşehir: Mert- Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet, İrfan, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

Konyaspor: Serkan Kırıntılı - Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Volkan, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya, Bajic

İstanbul ekibinde sakatlıkları süren Skrtel ve Uğur forma giyemeyecek. Gulbrandsen ve Arda Turan'ın durumları ise belirsizliğini koruyor.

Konyaspor'da ise herhangi bir sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ

* Süper Lig tarihinde Konyaspor'u konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmeyen Başakşehir (6G 2B), bu karşılaşmalarda sadece iki gol yedi ve rakip filelere 17 gol gönderdi.

* Başakşehir ile oynadığı ilk Süper Lig maçını kazanan Konyaspor (Ekim 2007'de 3-2), rakibine karşı daha sonra çıktığı 15 mücadele galip gelemedi (6B 9M).

* Sezona iki yenilgiyle başladıktan sonra 12 haftadır sahadan yenilgiyle ayrılmayan Başakşehir (7G 5B), Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi.

* Deplasmanda oynadığı son üç maçtan puan çıkaramayan Konyaspor, Süper Lig tarihinde Aykut Kocaman yönetiminde dış sahada dört maçlık galibiyet hasreti yaşamadı.

* Süper Lig'in ilk 14 haftasında skor olarak en kısa süre geride oynayan takım Başakşehir (91 dakika).

* Bu sezon Süper Lig'de en az orta yapan (190) ve bu ortalarda en az isabet bulan takım (34) Konyaspor.

* Son iki haftada üç gole doğrudan katkı sağlayan Başakşehir sol beki Gael Clichy (1 gol & 2 asist), daha önceki 56 karşılaşmada aynı sayıda gol katkısında bulunmuştu.

* Başakşehir forması giyen Edin Visca, Konyaspor'a karşı iç sahada çıktığı son iki Süper Lig maçında birer gol attı.

* Konyaspor'un Süper Lig'de Başakşehir'e attığı son iki gol Nejc Skubic'ten geldi. Sloven oyuncunun Süper Lig kariyerinde filelerini Başakşehir'den (2) daha fazla havalandırdığı tek rakibi Sivasspor (3).

* Aykut Kocaman'ın yönettiği takımların karşısına çıktığı ilk iki maçını kazanamayan Okan Buruk (1B 1M), sonrasında karşılaştığı son dört Süper Lig mücadelesinden galibiyetle ayrıldı.