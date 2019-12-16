Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor | CANLI - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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Medipol Başakşehir- Konyaspor | CANLI

Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, Konyaspor'u ağırlıyor. 26 puanla 4. sırada bulunan ekibi, hem zirve takibini sürdürmek hem de ligde 12 maçlık yenilmezlik serisini korumak istiyor. Karşılaşmayı fotomac.com.tr farkıyla haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. 7 maçtır galibiyete hasret Konyaspor, 12 maçtır yenilmeyen Başakşehir'in karşısına çıkıyor.

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hem alt hem de üst sıraları çok yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Göçek'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve İlker Takpak üstleniyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele beIN SPORTS HD 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ

* Süper Lig tarihinde Konyaspor'u konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmeyen Başakşehir (6G 2B), bu karşılaşmalarda sadece iki gol yedi ve rakip filelere 17 gol gönderdi.
* Başakşehir ile oynadığı ilk Süper Lig maçını kazanan Konyaspor (Ekim 2007'de 3-2), rakibine karşı daha sonra çıktığı 15 mücadele galip gelemedi (6B 9M).
* Sezona iki yenilgiyle başladıktan sonra 12 haftadır sahadan yenilgiyle ayrılmayan Başakşehir (7G 5B), Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi.
* Deplasmanda oynadığı son üç maçtan puan çıkaramayan Konyaspor, Süper Lig tarihinde yönetiminde dış sahada dört maçlık galibiyet hasreti yaşamadı.
* Süper Lig'in ilk 14 haftasında skor olarak en kısa süre geride oynayan takım Başakşehir (91 dakika).
* Bu sezon Süper Lig'de en az orta yapan (190) ve bu ortalarda en az isabet bulan takım (34) Konyaspor.
* Son iki haftada üç gole doğrudan katkı sağlayan Başakşehir sol beki Gael Clichy (1 gol & 2 asist), daha önceki 56 karşılaşmada aynı sayıda gol katkısında bulunmuştu.
* Başakşehir forması giyen Edin Visca, Konyaspor'a karşı iç sahada çıktığı son iki Süper Lig maçında birer gol attı.
* Konyaspor'un Süper Lig'de Başakşehir'e attığı son iki gol Nejc Skubic'ten geldi. Sloven oyuncunun Süper Lig kariyerinde filelerini Başakşehir'den (2) daha fazla havalandırdığı tek rakibi Sivasspor (3).
* Aykut Kocaman'ın yönettiği takımların karşısına çıktığı ilk iki maçını kazanamayan (1B 1M), sonrasında karşılaştığı son dört Süper Lig mücadelesinden galibiyetle ayrıldı.

  1. 16.12.2019
  2. Güncelleme: 16.12.2019 20:07
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