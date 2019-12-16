Göksel Gümüşdağ böyle duyurdu: Arda Turan 'Önceliğim Galatasaray' dedi | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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böyle duyurdu: 'Önceliğim ' dedi | Son dakika haberleri

Göksel Gümüşdağ böyle duyurdu: Arda Turan 'Önceliğim Galatasaray' dedi | Son dakika transfer haberleri

Kulübü Başkanı , son 32 turunda karşılaşacakları 'u değerlendirirken konusunda da ses getirecek ifadelere imza attı. Gümüşdağ, Arda'nın 'a transferine dair "Kendisine benim sözüm var" dedi.

ekiplerinden Kulübü Başkanı , son 32 turunda ile eşleşmelerini TRT Spor'a değerlendirdi. Gümüşdağ'ın değerlendirmelerinin yanı sıra 'a dair kullandığı ifadeler ses getirecek cinsten...

Göksel Gümüşdağ resmen açıkladı! Arda Turan ve Galatasaray...

Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamasında, "Gerçekten hiç kolayımız yok. Bir önceki grubumuzda gerek Roma, gerek Gladbach vardı. Grupların en zoruydu. Gerek teknik direktörümüz, gerek oyuncu kardeşlerimiz inanılmaz bir mücadele gösterdiler. 'nin Avrupa'da oynayan tek takımı durumuna geldik."

"Okan Hoca ve takım, kuradan çok mutlu oldu. Zorlu bir rakip bekliyorduk. Frankfurt olabilirdi. Benim aklıma AZ Alkmaar geldi. Ludogorets isteyen arkadaşlar vardı. Bu da zor bir rakip. Birbirimizi zorlayacağımız bir takım çıktı. Sevindim." dedi.

"ARDA'YA SÖZÜM VARDI"

"Biz Arda'yı Barça'dan getirirken önceliği her zaman Galatasaray olduğunus söylemişti bize. Arda, Galatasaray ile ilgili bir düşüncesi var dediğinde ben ona o şansı veririm. Arda, o camianın önemli oyuncularından biri. Şu an istediğimiz noktaya gelmedi. Arda çok önemli başarılar yaşatmış bu ülkeye. Kendisi o kararı verdiği zaman, bizle konuştuğu zaman biz ona yardımcı oluruz. Şu ana kadar ne kulüple ne Arda ile ilgili bir görüşmemiz olmadı. 'Galatasaray olmazsa Başakşehir'i tercih ederim' demişti. Çok da doğal. Çünkü onun bugünlere gelmesinin en büyük sebebi Galatasaray. Kendisine benim de sözüm vardı."

"ARDA, GALATASARAY'A VE TERİM'E ÇOK ŞEY BORÇLU"

"Eski tanıdığım bir oyuncu. Galatasaray'a ve Terim'e çok şey borçludur. Emre'ye yaptığımı ona da yaparım. Bu zamana kadar üzerinde emeği olan Hocasına çok da geç kalmış bir durum. Daha önce Terim'in elini öpmesi gerekiyordu Arda'nın."

  1. 16.12.2019
  2. Güncelleme: 16.12.2019 16:28
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