Başakşehir'in rakibi belli oluyor

Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu kura çekimi bugün yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi saat 14.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 2'den yayınlanacak.

İlk olarak Türk temsilcisinin bulunmadığı Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri belirlenecek. Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu kura çekimi ise 15.00'te gerçekleştirilecek. Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak.

Başakşehir de aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, seribaşı olarak girecek. Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020'de yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanşı sahasında oynayacak.

SERiBAŞILAR

Başakşehir - Türkiye

Ajax - Hollanda

Arsenal - İngiltere

Basel - İsviçre

Benfica - Portekiz

Braga - Portekiz

Celtic - İskoçya

Espanyol - İspanya

Gent -Belçika

Inter - İtalya

LASK - Avusturya

Malmö - İsveç

M.United - İngiltere

Porto - Portekiz

Salzburg - Avusturya

Sevilla - İspanya

SERiBAŞI OLMAYANLAR

APOEL - G.Kıbrıs

Alkmaar - Hollanda

B.Leverkusen - Almanya

Cluj - Romanya

Club Brugge - Belçika

Kopenhag - Danimarka

E.Frankfurt - Almanya

Getafe - İspanya

Ludogorets - Bulgaristan

Olympiakos - Yunanistan

G.Rangers - İskoçya

Roma - İtalya

Shakhtar - Ukrayna

S.Lizbon - Portekiz

Wolfsburg - Almanya

Wolves - İngiltere