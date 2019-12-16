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16 Aralık 2019, Pazartesi
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'in rakibi belli oluyor

Başakşehir'in rakibi belli oluyor

Avrupa’daki gururumuz ’in son 32 turundaki rakibi, bugün saat 15.00’teki kurayla belli oluyor. Temsilcimiz kuraya seribaşı olarak katılacak.

'in 'ndeki son 32 turu kura çekimi bugün yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi saat 14.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 2'den yayınlanacak.

İlk olarak Türk temsilcisinin bulunmadığı 'ndeki son 16 turu eşleşmeleri belirlenecek. Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu kura çekimi ise 15.00'te gerçekleştirilecek. Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak.

Başakşehir de aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, seribaşı olarak girecek. Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020'de yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanşı sahasında oynayacak.

SERiBAŞILAR
Başakşehir - Türkiye
Ajax - Hollanda
Arsenal -
Basel - İsviçre
Benfica - Portekiz
Braga - Portekiz
Celtic - İskoçya
Espanyol -
Gent -Belçika
Inter - İtalya
LASK - Avusturya
Malmö - İsveç
M.United - İngiltere
Porto - Portekiz
Salzburg - Avusturya
Sevilla - İspanya

SERiBAŞI OLMAYANLAR
APOEL - G.Kıbrıs
Alkmaar - Hollanda
B.Leverkusen -
Cluj - Romanya
Club Brugge - Belçika
Kopenhag - Danimarka
E.Frankfurt - Almanya
Getafe - İspanya
Ludogorets - Bulgaristan
Olympiakos - Yunanistan
G.Rangers - İskoçya
Roma - İtalya
Shakhtar - Ukrayna
S.Lizbon - Portekiz
Wolfsburg - Almanya
Wolves - İngiltere

  1. 16.12.2019
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