Başakşehir'in rakibi belli oluyor
Avrupa’daki gururumuz Başakşehir’in son 32 turundaki rakibi, bugün saat 15.00’teki kurayla belli oluyor. Temsilcimiz kuraya seribaşı olarak katılacak.
Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu kura çekimi bugün yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi saat 14.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 2'den yayınlanacak.
İlk olarak Türk temsilcisinin bulunmadığı Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri belirlenecek. Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu kura çekimi ise 15.00'te gerçekleştirilecek. Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak.
Başakşehir de aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, seribaşı olarak girecek. Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020'de yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanşı sahasında oynayacak.
SERiBAŞILAR
Başakşehir - Türkiye
Ajax - Hollanda
Arsenal - İngiltere
Basel - İsviçre
Benfica - Portekiz
Braga - Portekiz
Celtic - İskoçya
Espanyol - İspanya
Gent -Belçika
Inter - İtalya
LASK - Avusturya
Malmö - İsveç
M.United - İngiltere
Porto - Portekiz
Salzburg - Avusturya
Sevilla - İspanya
SERiBAŞI OLMAYANLAR
APOEL - G.Kıbrıs
Alkmaar - Hollanda
B.Leverkusen - Almanya
Cluj - Romanya
Club Brugge - Belçika
Kopenhag - Danimarka
E.Frankfurt - Almanya
Getafe - İspanya
Ludogorets - Bulgaristan
Olympiakos - Yunanistan
G.Rangers - İskoçya
Roma - İtalya
Shakhtar - Ukrayna
S.Lizbon - Portekiz
Wolfsburg - Almanya
Wolves - İngiltere
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Başakşehir'in rakibi belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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