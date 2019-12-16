Başakşehir'in rakibi belli oldu!
Avrupa’daki gururumuz Başakşehir’in son 32 turundaki rakibi belli oldu. Temsilcimiz, Portekiz'in güçlü ekiplerinden Sporting Lizbon ile eşleşti. İlk maç Portekiz'de oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi saat 15.00'te başladı.
Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturdu.
RAKİBİMİZ BELLİ OLDU!
Başakşehir'in rakibi Portekiz'in güçlü takımlarından Sporting Lizbon oldu. Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020'de yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanşı sahasında oynayacak.
EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE
Wolverhampton - Espanyol
Sporting Lizbon - Başakşehir
Leverkusen - Porto
Kopenhag - Celtic
Apoel - Basel
Cluj - Sevilla
Olimpiakos - Arsenal
Az Alkmaar - Lask Linz
Club Brugge - Manchester United
Ludogorets - Inter
Frankfurt - Salzburg
Shakhtar Donetsk - Benfica
Wolfsburg - Malmö
Roma - Gent
Rangers - Braga
- 16.12.2019
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