Başakşehir'in rakibi belli oldu! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Başakşehir'in rakibi belli oldu!

'in rakibi belli oldu!

Başakşehir'in rakibi belli oldu!

Avrupa’daki gururumuz ’in son 32 turundaki rakibi belli oldu. Temsilcimiz, Portekiz'in güçlü ekiplerinden Sporting Lizbon ile eşleşti. İlk maç Portekiz'de oynanacak.

son 32 turu kura çekimi yapıldı. 'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi saat 15.00'te başladı.

Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile 'nde grubunu 3. sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturdu.

RAKİBİMİZ BELLİ OLDU!

'in rakibi Portekiz'in güçlü takımlarından Sporting Lizbon oldu. Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020'de yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanşı sahasında oynayacak.

EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE

Wolverhampton - Espanyol

Sporting Lizbon - Başakşehir

Leverkusen - Porto

Kopenhag - Celtic

Apoel - Basel

Cluj - Sevilla

Olimpiakos - Arsenal

Az Alkmaar - Lask Linz

Club Brugge - Manchester United

Ludogorets - Inter

Frankfurt - Salzburg

Shakhtar Donetsk - Benfica

Wolfsburg - Malmö

Roma - Gent

Rangers - Braga

  1. 16.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başakşehir'in rakibi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN