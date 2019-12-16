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16 Aralık 2019, Pazartesi
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iki haftada 4 puan kaybetti

Başakşehir iki haftada 4 puan kaybetti

'in 15. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kalan Medipol , geçtiğimiz hafta da Denizlispor deplasmanından aynı skorla ayrılmıştı. Turuncu-lacivertliler, böylelikle iki haftada 4 puan bırakmış oldu.

, 'in 15. haftasında Stadı'nda karşı karşıya geldiği ile 1-1 berabere kaldı.

26. dakikada Ponck'un golüyle öne geçen turuncu-lacivertliler, 63'te Milosevic'e engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

'un öğrencileri, geçtiğimiz hafta da 'den aynı skorla dönmüştü. Medipol Başakşehir, böylelikle son iki haftada 4 puanlık bir kayıp yaşamış oldu.

Puanını 27'ye yükselten turuncu-lacivertli takım, haftayı lider 'un 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.

  1. 16.12.2019
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