Başakşehir iki haftada 4 puan kaybetti
Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, geçtiğimiz hafta da Denizlispor deplasmanından aynı skorla ayrılmıştı. Turuncu-lacivertliler, böylelikle iki haftada 4 puan bırakmış oldu.
Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
26. dakikada Ponck'un golüyle öne geçen turuncu-lacivertliler, 63'te Milosevic'e engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.
Okan Buruk'un öğrencileri, geçtiğimiz hafta da Denizli'den aynı skorla dönmüştü. Medipol Başakşehir, böylelikle son iki haftada 4 puanlık bir kayıp yaşamış oldu.
Puanını 27'ye yükselten turuncu-lacivertli takım, haftayı lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.
- 16.12.2019
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