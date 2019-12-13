Okan Buruk: Ülke puanı için çok önemliydi
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi J Grubu son karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach'ı mağlup ettikleri karşılaşmanın dönüşünde A Spor'a açıklamalarda bulundu.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu son karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı.
Almanya'da oynanılan maçın ardından yurda dönen Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, A Spor'a açıklamalarda bulundu.
İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:
"Genel olarak turnuvanın başından beri aynı şeyi söyledik. Takımımız, ülkemiz ve ülke puanı için grubu geçmek çok önemliydi. Bunu başardık. Stada gelen Türk taraftarlarımız vardı, onlar çok sevindi. Almanya ve Avrupa'daki tüm vatandaşlarımız çok sevindi."
"Bizim böyle başarılara ihtiyacımız var. Zorlu bir gruptu. Niyetimiz iyiydi ve Allah niyetimizin karşılığını verdi. Bizim için değerli bir maç oldu."
"Bizim hedefimiz öncelikle kura çekilsin. Uzun bir süre var. O zaman kadar kendi içimizdeki yapılanma ve diğer takımlarda yapılanmalar olacak. Hedef tabii ki tur tur gitmek ve en iyisini yapabilmek. Şubat ayında ülkemizin Avrupa'da takımı olması çok önemli ve değerli."
"Zaman zaman geriye çekildik. Öne doğru çıkmamız gereken zamanlar da vardı. Skor üretebilen bir takımız, berabere gitmesi de bizim için olumluydu."
- 13.12.2019
- Güncelleme: 13.12.2019 21:28
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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