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13 Aralık 2019, Cuma
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Medipol 'e çılgın gelir!

Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!

'nde Son 32 Turu'na kalmayı başaran Medipol , ortaya koyduğu performansla hem herkesin takdirini kazandı hem de kasasını doldurdu. Turuncu-lacivertliler, şu ana kadar yaklaşık 7.2 milyon Euro'luk bir gelir elde etti.

, J Grubu son maçında deplasmanda 'ı 2-1 yenerek 10 puanla gruptan lider olarak çıkmayı başardı. Sezon başında uluslararası arenada 5 takımla temsil edilirken, grup maçlarının sona ermesinin ardından yola devam eden tek Türk takımı olarak turuncu-lacivertliler kaldı. Başakşehir, Avrupa'da ortaya koyduğu bu başarı sayesinde kasasını da doldurmayı başardı.

YAKLAŞIK 7.2 MİLYON EURO KAZANDI
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ile bu sezonki Avrupa macerasına başlayan Başakşehir, Yunan temsilcisi 'a elenerek Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Lige direkt olarak grup aşamasından başlayan turuncu-lacivertli takıma, 2.92 milyon Euro katılım payı alma hakkı doğdu.
J Grubu'nda Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberger ile eşleşen 'un takımı, 3 galibiyet, 1 beraberlik için 1 milyon 900 bin Euro, beraberlik primlerinin yeniden dağıtılmasından dolayı da 285 bin Euro aldı. Başakşehir, ayrıca grubu lider bitirdiği için 1 milyon Euro, son 32 turuna kaldığından için de 500 bin Euro olmak üzere toplam 3 milyon 685 bin Euro başarı primini kasasına koydu.

ekibi, takımların kulüp sıralamasındaki yerlerine göre değişen paydan da 572 bin Euro elde etti.

Medipol Başakşehir'in tüm bu gelirlerinin toplamı ise 7 milyon 177 bin Euro.

  1. 13.12.2019
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