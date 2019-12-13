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13 Aralık 2019, Cuma
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Almanlar 90'da donup kaldılar!

Almanlar 90'da donup kaldılar!

Son dakikada Crivelli'nin attığı golden sonra tüm taraftarlar gibi büyük şok yaşayan , "Bu sonucu beklemiyorduk. Çok üzücü bir durum. 'i tebrik ediyorum. Sakin ve açık bir oyun sergilediler" diye konuştu.

Son dakikada Crivelli'nin attığı golden sonra tüm taraftarlar gibi büyük şok yaşayan , "Bu sonucu beklemiyorduk. Çok üzücü bir durum. 'i tebrik ediyorum. Sakin ve açık bir oyun sergilediler" diye konuştu.

  1. 13.12.2019
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