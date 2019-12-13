Almanlar 90'da donup kaldılar!

Son dakikada Crivelli'nin attığı golden sonra tüm Alman taraftarlar gibi büyük şok yaşayan Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose, "Bu sonucu beklemiyorduk. Çok üzücü bir durum. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Sakin ve açık bir oyun sergilediler" diye konuştu.