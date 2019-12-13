Almanlar 90'da donup kaldılar!
Son dakikada Crivelli'nin attığı golden sonra tüm Alman taraftarlar gibi büyük şok yaşayan Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose, "Bu sonucu beklemiyorduk. Çok üzücü bir durum. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Sakin ve açık bir oyun sergilediler" diye konuştu.
Son dakikada Crivelli'nin attığı golden sonra tüm Alman taraftarlar gibi büyük şok yaşayan Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose, "Bu sonucu beklemiyorduk. Çok üzücü bir durum. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Sakin ve açık bir oyun sergilediler" diye konuştu.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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