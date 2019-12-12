İrfan Can Kahveci golünü attı asker selamı verdi
UEFA Avrupa Ligi’nde Alman temsilcisi ile grup aşamasındaki kader maçına çıkan Başakşehir’de İrfan Can Kahveci müsabakanın 44. dakikasında beraberlik golünü kaydettikten sonra sevincini asker selamı ile yaşadı.
Medipol Başakşehir orta sahasının önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, kariyerinde Avrupa kupalarındaki ikinci golünü Borussia Mönchengladbach'a attı.
İrfan, deplasmanda oynanan maçın 44. dakikasında attığı golle takımının soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitmesini sağladı.
Milli futbolcu, gol sevincini asker selamı vererek kutladı.
İrfan Can, Avrupa kupalarındaki ilk golünü ise Medipol Başakşehir'in sahasında Wolfsberger'i 1-0 yendiği maçta atmıştı.
CRIVELLI SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Medipol Başakşehir'e Almanya'da zaferi getiren golü Fransız futbolcu Enzo Crivelli attı.
Clihcy'nin sol kanattan yaptığı ortada altı pas içinde topu önünde bulan Crivelli, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönd
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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