İrfan Can Kahveci golünü attı asker selamı verdi

Medipol Başakşehir orta sahasının önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, kariyerinde Avrupa kupalarındaki ikinci golünü Borussia Mönchengladbach'a attı.

İrfan, deplasmanda oynanan maçın 44. dakikasında attığı golle takımının soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitmesini sağladı.

Milli futbolcu, gol sevincini asker selamı vererek kutladı.

İrfan Can, Avrupa kupalarındaki ilk golünü ise Medipol Başakşehir'in sahasında Wolfsberger'i 1-0 yendiği maçta atmıştı.

CRIVELLI SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Medipol Başakşehir'e Almanya'da zaferi getiren golü Fransız futbolcu Enzo Crivelli attı.

Clihcy'nin sol kanattan yaptığı ortada altı pas içinde topu önünde bulan Crivelli, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönd