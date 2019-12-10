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10 Aralık 2019, Salı
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'de Mönchengladbach hazırlıkları başladı

Başakşehir'de Mönchengladbach hazırlıkları başladı

, Avrupa Ligi J Grubu’ndaki son maçında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, maçı için yarın sabah saatlerinde 'ya hareket edecek. Yerel saatle saat 17.45'te gerçekleştirilecek basın toplantısının ardından 18.15'te yapılacak son antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

  1. 10.12.2019
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