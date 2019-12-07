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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Buruk’tan şut emri

Buruk’tan şut emri

Şampiyonluk mücadelesi veren , deplasmandaki Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idmanda Buruk'un, bol bol orta ve şut çalışması yaptırması dikkat çekti.

Şampiyonluk mücadelesi veren , deplasmandaki Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idmanda Buruk'un, bol bol orta ve şut çalışması yaptırması dikkat çekti.
  1. 7.12.2019
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