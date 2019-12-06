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06 Aralık 2019, Cuma
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Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

Medipol , 'in 14. haftasında Atatürk Stadyumu'nda Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yönetiminde sürdürdü.

Medipol , 'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanın ardından öğle saatlerinde 'ye hareket edecek.

  1. 06.12.2019
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