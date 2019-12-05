Başakşehir'de Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Denizli Atatürk Stadyumu'nda Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında dün deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ile karşılaşan Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahasında gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Hekimoğlu Trabzon mücadelesinde forma giyen futbolcular yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer oyuncuların ısınma hareketleriyle başladığı antrenman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 05.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
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austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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