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05 Aralık 2019, Perşembe
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Başakşehir'de Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Başakşehir'de Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

, 'in 14. haftasında Denizli Atatürk Stadyumu'nda Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yönetiminde başladı.

, 'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 5. tur ilk maçında dün deplasmanda ile karşılaşan Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahasında gerçekleştirilen antrenman, yönetiminde yapıldı. Hekimoğlu Trabzon mücadelesinde forma giyen futbolcular yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer oyuncuların ısınma hareketleriyle başladığı antrenman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 05.12.2019
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