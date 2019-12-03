Başakşehir ZTK'da Hekimoğlu Trabzon karşısında avantaj peşinde
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'la karşılaşacak. Vakfıkebir İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.
Süper Lig'de lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan gerisinde 2. sırada yer alan turuncu-lacivertli ekip, deplasmandan galip ayrılarak rövanş mücadelesine rahat çıkmak istiyor.
Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Teknik direktör Okan Buruk'un bu mücadelede fazla forma şansı bulamayan oyuncularına görev vermesi bekleniyor.
- 03.12.2019
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Girdi ve kart gördü
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ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Başakşehir ZTK'da Hekimoğlu Trabzon karşısında avantaj peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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