Başakşehir ZTK'da Hekimoğlu Trabzon karşısında avantaj peşinde - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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Başakşehir ZTK'da karşısında avantaj peşinde

Başakşehir ZTK'da Hekimoğlu Trabzon karşısında avantaj peşinde

, Ziraat 5. tur ilk maçında yarın deplasmanda 2. Lig temsilcisi 'la karşılaşacak. Vakfıkebir İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

'de lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan gerisinde 2. sırada yer alan turuncu-lacivertli ekip, deplasmandan galip ayrılarak rövanş mücadelesine rahat çıkmak istiyor.

Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Teknik direktör 'un bu mücadelede fazla forma şansı bulamayan oyuncularına görev vermesi bekleniyor.

  1. 03.12.2019
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