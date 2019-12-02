Başakşehirli Clichy'i haftanın 11'ine yazdılar

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta bir gol ve bir asistle oynayan Gael Clichy, Fransız basınında da gündemde...

L'Equipe'in belirlediği haftanın Fransız futbolculardan oluşan 11'inde Başakşehirli yıldız da performansıyla listede yer aldı. Haberde tecrübeli oyuncunun 'maçın adamı' olduğuna vurgu yapıldı.

İşte L'Equipe tarafından belirlenen 11



