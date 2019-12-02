Başakşehirli Clichy'i haftanın 11'ine yazdılar
Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımı adına bir gol atıp bir de asist yapan Gael Clichy, Fransız basınının belirlediği haftanın Fransız futbolculardan kurulu en iyi 11'i'nde yer aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta bir gol ve bir asistle oynayan Gael Clichy, Fransız basınında da gündemde...
L'Equipe'in belirlediği haftanın Fransız futbolculardan oluşan 11'inde Başakşehirli yıldız da performansıyla listede yer aldı. Haberde tecrübeli oyuncunun 'maçın adamı' olduğuna vurgu yapıldı.
İşte L'Equipe tarafından belirlenen 11
- 02.12.2019
- Güncelleme: 02.12.2019 12:19
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KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
Başakşehirli Clichy'i haftanın 11'ine yazdılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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