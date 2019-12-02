Başakşehirli Clichy'i haftanın 11'ine yazdılar - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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Başakşehirli Clichy'i haftanın 11'ine yazdılar

Başakşehirli Clichy'i haftanın 11'ine yazdılar

'de 'in sahasında 'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımı adına bir gol atıp bir de asist yapan , Fransız basınının belirlediği haftanın Fransız futbolculardan kurulu en iyi 11'i'nde yer aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'de 'in sahasında 'u 2-1 mağlup ettiği maçta bir gol ve bir asistle oynayan , Fransız basınında da gündemde...

L'Equipe'in belirlediği haftanın Fransız futbolculardan oluşan 11'inde Başakşehirli yıldız da performansıyla listede yer aldı. Haberde tecrübeli oyuncunun 'maçın adamı' olduğuna vurgu yapıldı.

İşte L'Equipe tarafından belirlenen 11


  1. 02.12.2019
  2. Güncelleme: 02.12.2019 12:19
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