Okan Buruk'tan kırmızı kart isyanı! "Allah korudu" - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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'tan isyanı! "Allah korudu"

Okan Buruk'tan kırmızı kart isyanı! "Allah korudu"

Teknik Direktörü , İrfan Can Kahveci'ye yapılan pozisyonun olduğunu belirterek, "Allah korudu İrfan’ı. Bunlara izin veren hakemler oldukça her takımın işi zor olacak" diye konuştu.

'in 13. haftasında evinde 'u 2-0 mağlup etti ve ligde puanını 25'e yükseltti.

Müsabaka sonrasında basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü , perşembe günkü Avrupa Ligi maçından 3 gün sonra bir maça çıktıklarını ifade ederek, "Hem psikolojik anlamda hem de fiziksel anlamda kısa zamanda böyle bir maça çıkmak zordu. Özellikle ilk yarıdaki kötü oyunumuzu ikinci yarı iyi oyuna çevirdik. Burada hem giren oyuncularımızın katkı yapması, hem de saha içerisinde rakibe izin veren oyun tarzını değiştirmemiz. 15 dakika içinde olduğumuz iyi oyun bize galibiyeti getirdi. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bu zorlu tempodan iyi bir şekilde çıktık. 4 lig maçı, 1 Avrupa ve 2 maçımız var. Zorlu bir tempo bizi bekliyor. İkinci yarı oynadığımız oyunu daha sonraki dakikalarda sahaya yansıtabilirsek başarılı olacağız. İrfan'ın pozisyonunda verilmeyen var. Daha önce bunları yaşamıştık. Bugünkü müdahalenin yüzde yüz kırmızı kart gerektirdiğini düşünüyorum. Allah korudu İrfan'ı. Bunlara izin veren hakemler oldukça her takımın işi zor olacak. Bundan önceki maçlarda bu tür faullerde VAR hakemi uyarıp izletmesi daha doğru oluyordu. Burada VAR hakemi 'in büyük bir hatası var. Yanlışı Arda Kardeşler'in yapmasına gerek yoktu. Maçın hakemi izleyip karar verirdi. Bence İrfan'ı Allah korudu, büyük bir sakatlık geçirebilirdi" şeklinde konuştu.

  1. 01.12.2019
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