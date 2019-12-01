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01 Aralık 2019, Pazar
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Medipol - | CANLI

Medipol Başakşehir - Antalyaspor | CANLI

'in 13. haftasında Medipol sahasında 'u konuk ediyor. Bu zorlu karşılaşma Süper Lig’de zirve yarışını da yakından ilgilendiriyor. Müsabakadan galibiyetle ayrılması halinde ikinci sıraya yerleşecek olan Başakşehir geçtiğimiz hafta deplasmanda ’ı mağlup etmeyi başarmıştı. Zorlu maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

Avrupa arenasında gruptan çıkma şansını son maça bırakan bir yandan da lig yarışında zirve ile arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. Başakşehir müsabakadan galibiyetle ayrılması halinde ligde ikinci sıraya yerleşecek.



İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Behich, Ponck, Epureanu, Clichy, , İrfan Can, Visca, Berkay, Elia, Crivelli

Antalyaspor: Ferhat, Diego, Doğukan, Charles, Mukairu, Tarık, Ufuk, Celutska, Nazım, Hakan, Chahechouhe

BAŞAKŞEHİR VE ANTALYASPOR'DA EKSİKLER

Ev sahibi ekipte sarı kart cezası bulunan Mahmut Tekdemir sahada yer alamayacak, Aleksic ve Caiçara'nın durumları ise maç saatinde netleşecek. 'da ise sakatlıkları süren Amilton, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak ve Harun Kavaklıdere sahada olamayacak.

REKABETTE ÖNDE OLAN TARAF

Şimdiye kadar 26 kez karşılaşan takımların maçlarında 13 kez Başakşehir, 7 kez de Antalyaspor sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 6 maç ise beraberlikle tamamlandı.

  1. 01.12.2019
  2. Güncelleme: 01.12.2019 16:33
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