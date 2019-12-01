Medipol Başakşehir - Antalyaspor | CANLI
Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu zorlu karşılaşma Süper Lig’de zirve yarışını da yakından ilgilendiriyor. Müsabakadan galibiyetle ayrılması halinde ikinci sıraya yerleşecek olan Başakşehir geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray’ı mağlup etmeyi başarmıştı. Zorlu maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...
Avrupa arenasında gruptan çıkma şansını son maça bırakan Başakşehir bir yandan da lig yarışında zirve ile arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. Başakşehir müsabakadan galibiyetle ayrılması halinde ligde ikinci sıraya yerleşecek.
Medipol Başakşehir: Mert, Behich, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Berkay, Elia, Crivelli
Antalyaspor: Ferhat, Diego, Doğukan, Charles, Mukairu, Tarık, Ufuk, Celutska, Nazım, Hakan, Chahechouhe
BAŞAKŞEHİR VE ANTALYASPOR'DA EKSİKLER
Ev sahibi ekipte sarı kart cezası bulunan Mahmut Tekdemir sahada yer alamayacak, Aleksic ve Caiçara'nın durumları ise maç saatinde netleşecek. Antalyaspor'da ise sakatlıkları süren Amilton, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak ve Harun Kavaklıdere sahada olamayacak.
REKABETTE ÖNDE OLAN TARAF
Şimdiye kadar 26 kez karşılaşan takımların maçlarında 13 kez Başakşehir, 7 kez de Antalyaspor sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 6 maç ise beraberlikle tamamlandı.
- 01.12.2019
- Güncelleme: 01.12.2019 16:33
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