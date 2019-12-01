Medipol Başakşehir - Antalyaspor | CANLI

Avrupa arenasında gruptan çıkma şansını son maça bırakan Başakşehir bir yandan da lig yarışında zirve ile arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. Başakşehir müsabakadan galibiyetle ayrılması halinde ligde ikinci sıraya yerleşecek.





İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Behich, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Berkay, Elia, Crivelli

Antalyaspor: Ferhat, Diego, Doğukan, Charles, Mukairu, Tarık, Ufuk, Celutska, Nazım, Hakan, Chahechouhe

BAŞAKŞEHİR VE ANTALYASPOR'DA EKSİKLER

Ev sahibi ekipte sarı kart cezası bulunan Mahmut Tekdemir sahada yer alamayacak, Aleksic ve Caiçara'nın durumları ise maç saatinde netleşecek. Antalyaspor'da ise sakatlıkları süren Amilton, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak ve Harun Kavaklıdere sahada olamayacak.

REKABETTE ÖNDE OLAN TARAF

Şimdiye kadar 26 kez karşılaşan takımların maçlarında 13 kez Başakşehir, 7 kez de Antalyaspor sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 6 maç ise beraberlikle tamamlandı.