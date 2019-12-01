Medipol Başakşehir 2-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden turuncu-lacivertliler, Antalyaspor engelini 2 golle geçti. Başakşehir'in golleri Cliscy ve Aleksic'ten geldi.