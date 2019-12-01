Medipol Başakşehir 2-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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Medipol 2-0 | MAÇ SONUCU

Medipol Başakşehir 2-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

'in 13. haftasında Medipol sahasında 'u konuk etti. Turuncu-lacivertliler mücadeleden 2-0 galip ayrılarak iyi gidişatını sürdürdü.

Medipol , 'de yoluna kayıpsız devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 'ı deplasmanda mağlup eden turuncu-lacivertliler, engelini 2 golle geçti. Başakşehir'in golleri Cliscy ve Aleksic'ten geldi.

  1. 01.12.2019
  2. Güncelleme: 01.12.2019 18:27
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