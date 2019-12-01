Medipol Başakşehir 2-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Turuncu-lacivertliler mücadeleden 2-0 galip ayrılarak iyi gidişatını sürdürdü.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden turuncu-lacivertliler, Antalyaspor engelini 2 golle geçti. Başakşehir'in golleri Cliscy ve Aleksic'ten geldi.
- 01.12.2019
- Güncelleme: 01.12.2019 18:27
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