Carlos Ponck: Hedefimiz şampiyonluk - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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: Hedefimiz şampiyonluk

Carlos Ponck: Hedefimiz şampiyonluk

'in 13. haftasında Başakşehir'in 'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan , “Her sene hedefi şampiyonluk olan bir takım, bu hedefi değiştirmez. Bu seneki hedefimiz yine şampiyonluk” dedi.

'in kendi sahasında 'u 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından , açıklamalarda bulundu.

Roma maçındaki mağlubiyetten sonra bu galibiyetin önemli olduğunu söyleyen Ponck, "Avrupa'da oynadığımız son maçta istemediğimiz bir sonuç almıştık. Ondan dolayı tabii ki moralimiz bozuldu. Tekrar moralimizi yükseltmek için ve önümüzdeki 'u yakalamak adına bu galibiyet bizim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.

"HER KULVARDA İDDİALIYIZ"

Hafta içi oynayacakları maçına da kazanmak için çıkacaklarını vurgulayan Carlos Ponck, "Oynadığımız her kulvarda iddialıyız. Hiçbir maça iddiasız çıkmıyoruz. Türkiye Kupası da bunlardan biri. Türkiye Kupası'nda da iddiamız var. Maçları oynayıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"ROMA MAÇINDA İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK"

Avrupa Ligi'nde hedeflerinin son maçı kazanıp bir üst tura çıkmak olduğunu ifade eden Ponck, "Roma maçında istediğimiz sonucu alamadık. İstemediğimiz bir sonuç oldu ama Mönchengladbach maçı öncesi hem ligde hem de kupada oynayacağımız maçlar var. Bu maçları bitirdikten sonra hedefimiz o maçtan galip ayrılıp bir üst tura yükselmek. Bunun için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

"BU SENEKİ HEDEFİMİZ YİNE ŞAMPİYONLUK"

Hedeflerinin değişmediğini ve ligde şampiyon olmak istediklerini söyleyen savunma oyuncusu, "Her sene hedefi şampiyonluk olan bir takım, bu hedefi değiştirmez. Bu seneki hedefimiz yine şampiyonluk. Bununla ilgili konuşabilmek için bu hesapları sezon sonuna doğru yapmak gerekiyor. Biz bu olaya maç ve maç, puan ve puan olarak bakıyoruz. Hedefimiz değişmedi" açıklamasında bulundu.

  1. 01.12.2019
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