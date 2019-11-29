Medipol Başakşehir Antalyaspor hazırlıklarına başladı
İtalyan ekibi AS Roma'yı sahasında konuk eden Medipol Başakşehir, J Grubu 5. hafta maçından 3-0 mağlup ayrıldı. Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde dün Roma karşısında forma giyen futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.
Diğer oyuncuların dinamik ısınmayla başladığı idmanı 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
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Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Fenerbahçe Beko 89- 76 Khimki | MAÇ SONUCU
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Yorum
Berlin De Colo nadiren. Leo westerman ise hala ortalıkta yok. 30 35 sayı atmiş vayy takımı ucurmus diyemedik bir kere bile
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