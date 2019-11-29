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29 Kasım 2019, Cuma
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hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir Antalyaspor hazırlıklarına başladı

İtalyan ekibi AS Roma'yı sahasında konuk eden , J Grubu 5. hafta maçından 3-0 mağlup ayrıldı. 'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü 'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nde dün Roma karşısında forma giyen futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.

Diğer oyuncuların dinamik ısınmayla başladığı idmanı 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

  1. 29.11.2019
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