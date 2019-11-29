Erken yıkıldık

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında J Grubu'na lider giren temsilcimiz Medipol Başakşehir, kritik maçta Roma'yı konuk etti. Turuncu-lacivertliler, ilk 45 dakikada yediği gollerle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Maça iyi başlayan Okan Buruk'un öğrencileri, bir türlü golü bulamayınca Roma, cezayı kesti. 30'da Veretout penaltıdan skoru 1-0 yaptı.

CENGİZ 71'DE GİRDİ

BU golün ardından temsilcimiz Başakşehir, oyunun kontrolünü tamamen rakibine kaptırdı. Yıldızlar topluluğu Roma golden sonra kalemizde daha etkili olmaya başladı. 40. dakikada Justin Kluivert farkı 2'ye çıkardı, 45'de ise Edin Dzeko sonucu belirledi. Roma forması giyen Cengiz Ünder, 71'de oyuna girdi. Roma puanını 8'e yükseltip 2. sıraya çıktı, Başakşehir ise 7 puanla 3.'lüğe geriledi.

M'GLADBACH'I YENMEK ŞART

Grubun diğer maçında Mönchengladbach, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 yendi ve puanını 8'e yükseltti. 7 puanlı temsilcimiz Medipol Başakşehir, turu geçmek için 12 Aralık'ta Alman rakibi ile deplasmanda oynayacağı grubun son maçını kazanmak zorunda.

PLANLAR TUTMADI

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maça iyi başlamıştık. Pozisyonlar da bulmuştuk. Ama penaltıdan yediğimiz gol planlarımızı bozdu. Tur şansımız son maça kaldı" dedi.