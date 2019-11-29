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29 Kasım 2019, Cuma
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Erken yıkıldık

Erken yıkıldık

J Grubu’nda karşısına ‘lider’ olarak çıkan İtalyan rakibine Veretout, Kluivert ve Dzeko’nun golleriyle 3-0 mağlup oldu.

'nin 5. haftasında J Grubu'na lider giren temsilcimiz Medipol , kritik maçta 'yı konuk etti. Turuncu-lacivertliler, ilk 45 dakikada yediği gollerle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Maça iyi başlayan 'un öğrencileri, bir türlü golü bulamayınca Roma, cezayı kesti. 30'da Veretout penaltıdan skoru 1-0 yaptı.

CENGİZ 71'DE GİRDİ

BU golün ardından temsilcimiz Başakşehir, oyunun kontrolünü tamamen rakibine kaptırdı. Yıldızlar topluluğu Roma golden sonra kalemizde daha etkili olmaya başladı. 40. dakikada Justin Kluivert farkı 2'ye çıkardı, 45'de ise sonucu belirledi. Roma forması giyen , 71'de oyuna girdi. Roma puanını 8'e yükseltip 2. sıraya çıktı, Başakşehir ise 7 puanla 3.'lüğe geriledi.

M'GLADBACH'I YENMEK ŞART

Grubun diğer maçında Mönchengladbach, deplasmanda ekibi Wolfsberger'i 1-0 yendi ve puanını 8'e yükseltti. 7 puanlı temsilcimiz Medipol Başakşehir, turu geçmek için 12 Aralık'ta Alman rakibi ile deplasmanda oynayacağı grubun son maçını kazanmak zorunda.

PLANLAR TUTMADI

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maça iyi başlamıştık. Pozisyonlar da bulmuştuk. Ama penaltıdan yediğimiz gol planlarımızı bozdu. Tur şansımız son maça kaldı" dedi.

  1. 29.11.2019
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