Erken yıkıldık
UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda Roma karşısına ‘lider’ olarak çıkan Başakşehir İtalyan rakibine Veretout, Kluivert ve Dzeko’nun golleriyle 3-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında J Grubu'na lider giren temsilcimiz Medipol Başakşehir, kritik maçta Roma'yı konuk etti. Turuncu-lacivertliler, ilk 45 dakikada yediği gollerle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Maça iyi başlayan Okan Buruk'un öğrencileri, bir türlü golü bulamayınca Roma, cezayı kesti. 30'da Veretout penaltıdan skoru 1-0 yaptı.
CENGİZ 71'DE GİRDİ
BU golün ardından temsilcimiz Başakşehir, oyunun kontrolünü tamamen rakibine kaptırdı. Yıldızlar topluluğu Roma golden sonra kalemizde daha etkili olmaya başladı. 40. dakikada Justin Kluivert farkı 2'ye çıkardı, 45'de ise Edin Dzeko sonucu belirledi. Roma forması giyen Cengiz Ünder, 71'de oyuna girdi. Roma puanını 8'e yükseltip 2. sıraya çıktı, Başakşehir ise 7 puanla 3.'lüğe geriledi.
M'GLADBACH'I YENMEK ŞART
Grubun diğer maçında Mönchengladbach, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 yendi ve puanını 8'e yükseltti. 7 puanlı temsilcimiz Medipol Başakşehir, turu geçmek için 12 Aralık'ta Alman rakibi ile deplasmanda oynayacağı grubun son maçını kazanmak zorunda.
PLANLAR TUTMADI
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maça iyi başlamıştık. Pozisyonlar da bulmuştuk. Ama penaltıdan yediğimiz gol planlarımızı bozdu. Tur şansımız son maça kaldı" dedi.
- 29.11.2019
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
Toplam 1
Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
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Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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