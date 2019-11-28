Başakşehir - Roma | CANLI
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında İtalyan devi Roma'yı konuk ediyor. Grupta lider olan İstanbul ekibi, zorlu rakibini yendiği takdirde gruptan çıkmayı garantileyecek. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına ve her detayına haberimizden ulaşabilirsiniz...
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çeken ve bulunduğu J Grubu'nda lider konumda olan Medipol Başakşehir, evinde İtalyan ekibi Roma'yı ağırlıyor.
Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
MAÇ BAŞLADI
5' GOLE ÇOK YAKLAŞTIK! Sol kanatta topla buluşan Edin Visca plase vuruşla kaleyi yokladı. Top az farkla auta çıktı.
19' İsabetsiz şut! Başakşehir Mehmet Topal ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.
19' Maçta heyecanlı anlar. Enzo Crivelli şutunu çekiyor ancak top Roma savunmasından dönüyor.
16' Sakatlık geçiren Fredrik Gulbrandsen sahayı terk ediyor. Yerine giren oyuncu Aziz Behich.
14' Edin Dzeko çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.
J GRUBU'NDA DİĞER KARŞILAŞMA | CANLI
WOLFSBERGER 0-0 M. GLADBACH | Maçın canlı anlatımına gitmek için tıklayın
J GRUBU'NDA CANLI PUAN DURUMU
1- BAŞAKŞEHİR 8 PUAN
2- GLADBACH 6 PUAN
3- ROMA 6 PUAN
4 WOLFSBERGER 5 PUAN
İLK 11'LER
Başakşehir: Mert Günok, Ponck, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Visca, Guldbransen, Crivelli.
Roma: Pau López, Smalling, Lorenzo Pellegrini, D?eko, Kolarov, Santon, Veretout, Zaniolo, Mancini, Diawara, Kluivert
BAŞAKŞEHİR-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA
saat 20.55'te başlayan Başakşehir-Roma maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
GALİBİYET TURLA EŞDEĞER
Grupta oynadıkları ilk maçta deplasmanda 4-0 mağlup olan temsilcimiz Başakşehir, galip gelmesi takdirde gruptan çıkmayı garantileyecek. İstanbul ekibi bu turnuvada son 3 maçını kaybetmedi.
- 28.11.2019
- Güncelleme: 28.11.2019 21:19
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Toplam 1
Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
Toplam 1
Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
Başakşehir - Roma | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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