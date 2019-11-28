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28 Kasım 2019, Perşembe
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- Roma | CANLI

Başakşehir - Roma | CANLI

Avrupa Ligi'nde bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken temsilcimiz Medipol , sahasında İtalyan devi Roma'yı konuk ediyor. Grupta lider olan ekibi, zorlu rakibini yendiği takdirde gruptan çıkmayı garantileyecek. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına ve her detayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Avrupa Ligi'nde bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çeken ve bulunduğu J Grubu'nda lider konumda olan Medipol , evinde İtalyan ekibi Roma'yı ağırlıyor.

Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



MAÇ BAŞLADI

5' GOLE ÇOK YAKLAŞTIK! Sol kanatta topla buluşan Edin Visca plase vuruşla kaleyi yokladı. Top az farkla auta çıktı.

19' İsabetsiz şut! Başakşehir Mehmet Topal ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

19' Maçta heyecanlı anlar. Enzo Crivelli şutunu çekiyor ancak top Roma savunmasından dönüyor.

16' Sakatlık geçiren Fredrik Gulbrandsen sahayı terk ediyor. Yerine giren oyuncu Aziz Behich.

14' Edin Dzeko çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

J GRUBU'NDA DİĞER KARŞILAŞMA | CANLI

WOLFSBERGER 0-0 M. GLADBACH | Maçın canlı anlatımına gitmek için tıklayın

J GRUBU'NDA CANLI PUAN DURUMU

1- BAŞAKŞEHİR 8 PUAN
2- GLADBACH 6 PUAN
3- ROMA 6 PUAN
4 WOLFSBERGER 5 PUAN

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Ponck, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Visca, Guldbransen, Crivelli.

Roma: Pau López, Smalling, Lorenzo Pellegrini, D?eko, Kolarov, Santon, Veretout, Zaniolo, Mancini, Diawara, Kluivert

BAŞAKŞEHİR-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA

saat 20.55'te başlayan Başakşehir-Roma maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

GALİBİYET TURLA EŞDEĞER

Grupta oynadıkları ilk maçta deplasmanda 4-0 mağlup olan temsilcimiz Başakşehir, galip gelmesi takdirde gruptan çıkmayı garantileyecek. ekibi bu turnuvada son 3 maçını kaybetmedi.

  1. 28.11.2019
  2. Güncelleme: 28.11.2019 21:19
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