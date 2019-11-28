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28 Kasım 2019, Perşembe
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, Avrupa’da 3 maç sonra yenildi

Başakşehir, Avrupa’da 3 maç sonra yenildi

İtalyan ekibi AS Roma'yı sahasında konuk eden temsilcimiz Medipol , J Grubu 5. hafta maçından mağlup ayrıldı. Başakşehir bu sonucun ardından ’nde 3 maç sonra yenilmiş oldu.

J Grubu 5. maçında , sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi Roma'ya mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler son maçlar öncesinde 7 puanda kaldı. Başakşehir son hafta 'da ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir, bu müsabaka ile birlikte Avrupa kupalarında 3 maç sonra yenildi. ekibi en son UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup olmuştu.

  1. 28.11.2019
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