Medipol Başakşehir Roma maçını Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalya'nın Roma ekibi ile yapacağı maçta Rumen hakem Ovidiu Hatega düdük çalacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı yönetecek Hatega'nın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.
- 25.11.2019
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abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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