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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Roma maçını Rumen hakem yönetecek

Medipol Başakşehir Roma maçını Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek

'in Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü sahasında 'nın Roma ekibi ile yapacağı maçta Rumen hakem düdük çalacak.

'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı yönetecek Hatega'nın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.

  1. 25.11.2019
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