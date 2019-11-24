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24 Kasım 2019, Pazar
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’yı da yakacağız

Roma’yı da yakacağız

'ın evinde 41 maçlık yenilmezlik serisine son veren 'de moraller yüksek. Turuncu-lacivertliler, ara vermeden perşembe günü ağırlayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

'ın evinde 41 maçlık yenilmezlik serisine son veren 'de moraller yüksek. Turuncu-lacivertliler, ara vermeden perşembe günü ağırlayacağı maçının hazırlıklarına başladı. , "Ligi unutup, Roma'ya konsantre olacağız. Kazanarak büyük bir iş başarmak istiyoruz" şeklinde görüş belirtti.

  1. 24.11.2019
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