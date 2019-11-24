Roma’yı da yakacağız
Galatasaray'ın evinde 41 maçlık yenilmezlik serisine son veren Başakşehir'de moraller yüksek. Turuncu-lacivertliler, ara vermeden perşembe günü ağırlayacağı Roma maçının hazırlıklarına başladı.
Galatasaray'ın evinde 41 maçlık yenilmezlik serisine son veren Başakşehir'de moraller yüksek. Turuncu-lacivertliler, ara vermeden perşembe günü ağırlayacağı Roma maçının hazırlıklarına başladı. Okan Buruk, "Ligi unutup, Roma'ya konsantre olacağız. Kazanarak büyük bir iş başarmak istiyoruz" şeklinde görüş belirtti.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Roma’yı da yakacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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