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23 Kasım 2019, Cumartesi
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'yı gözüne kestirdi!

Başakşehir Roma'yı gözüne kestirdi!

Medipol , ’nin 5. haftasında ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçtır galip gelen İstanbul ekibi, Roma'yı yenmesi durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda Galatasaray mücadelesinde forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle idmana başladı. 5'e 2 pas oyununun ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, maçı hazırlıklarını 25 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.


  1. 23.11.2019
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