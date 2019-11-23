Başakşehir Roma'yı gözüne kestirdi!
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Roma ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçtır galip gelen İstanbul ekibi, Roma'yı yenmesi durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.
Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda Galatasaray mücadelesinde forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle idmana başladı. 5'e 2 pas oyununun ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, Roma maçı hazırlıklarını 25 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Başakşehir Roma'yı gözüne kestirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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