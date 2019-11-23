Başakşehir 10 maçtır yenilmiyor
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Galatasaray'la karşılaşan ve sarı-kırmızılı takımı 1-0 mağlup eden Başakşehir, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini de 10 maça çıkarmış oldu.
Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Son mağlubiyetini ligin ikinci haftasında evinde Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik sonuçla alan Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu müsabakadan sonra oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Başakşehir 10 maçtır yenilmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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