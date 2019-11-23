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23 Kasım 2019, Cumartesi
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10 maçtır yenilmiyor

Başakşehir 10 maçtır yenilmiyor

'in 12. haftasında deplasmanda 'la karşılaşan ve sarı-kırmızılı takımı 1-0 mağlup eden , bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini de 10 maça çıkarmış oldu.

'in 12. haftasında , Stadyumu'nda 'ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Son mağlubiyetini ligin ikinci haftasında evinde Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik sonuçla alan Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu müsabakadan sonra oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

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  1. 23.11.2019
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