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21 Kasım 2019, Perşembe
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maçı hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol , 'in 12. haftasında yarın Stadyumu'nda ile yapacağı maçın hazırlıklarını yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı.

Medipol , 'in 12. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki idman, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayıp 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak müsabakada Galatasaray ile karşılaşacak.

  1. 21.11.2019
  2. Güncelleme: 21.11.2019 20:50
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